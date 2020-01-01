Токеноміка DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Дізнайтеся ключову інформацію про DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/15911 Купити DESSAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 477,16K $ 477,16K $ 477,16K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 876,63M $ 876,63M $ 876,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 544,31K $ 544,31K $ 544,31K Історичний максимум: $ 0,00135965 $ 0,00135965 $ 0,00135965 Історичний мінімум: $ 0,00034853 $ 0,00034853 $ 0,00034853 Поточна ціна: $ 0,00054431 $ 0,00054431 $ 0,00054431 Дізнайтеся більше про ціну DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

Токеноміка DessalinesAI by Virtuals (DESSAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DESSAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DESSAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DESSAI, досліджуйте ціну токена DESSAI в реальному часі!

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