Ціна DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)
Поточна ціна DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) сьогодні становить 0,00112195 USD з ринковою капіталізацією $ 1,00M USD. Ціна DESSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DessalinesAI by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DessalinesAI by Virtuals протягом дня — +8,65%
- циркуляційна пропозиція – 899,35M USD
Отримуйте оновлення цін DESSAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DESSAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DessalinesAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DessalinesAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DessalinesAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DessalinesAI by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8,65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DessalinesAI by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,35%
+8,65%
-14,70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DESSAI зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DESSAI до VND
₫29,52411425
|1 DESSAI до AUD
A$0,001705364
|1 DESSAI до GBP
￡0,0008190235
|1 DESSAI до EUR
€0,000964877
|1 DESSAI до USD
$0,00112195
|1 DESSAI до MYR
RM0,004757068
|1 DESSAI до TRY
₺0,044159952
|1 DESSAI до JPY
¥0,161987141
|1 DESSAI до RUB
₽0,088207709
|1 DESSAI до INR
₹0,096510139
|1 DESSAI до IDR
Rp18,392620008
|1 DESSAI до KRW
₩1,5243822455
|1 DESSAI до PHP
₱0,063255541
|1 DESSAI до EGP
￡E.0,0563779875
|1 DESSAI до BRL
R$0,006170725
|1 DESSAI до CAD
C$0,0015146325
|1 DESSAI до BDT
৳0,137147168
|1 DESSAI до NGN
₦1,7287342185
|1 DESSAI до UAH
₴0,0466170225
|1 DESSAI до VES
Bs0,1144389
|1 DESSAI до PKR
Rs0,317466972
|1 DESSAI до KZT
₸0,5750554725
|1 DESSAI до THB
฿0,036373619
|1 DESSAI до TWD
NT$0,033007769
|1 DESSAI до AED
د.إ0,0041175565
|1 DESSAI до CHF
Fr0,0009087795
|1 DESSAI до HKD
HK$0,008796088
|1 DESSAI до MAD
.د.م0,010209745
|1 DESSAI до MXN
$0,0212385135