Сьогоднішня ціна Desmos (DSM)

Поточна ціна Desmos (DSM) сьогодні становить 0.00171669 USD з ринковою капіталізацією $ 148.12K USD. Ціна DSM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Desmos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.30 USD

- зміна ціни Desmos протягом дня — +3.40%

- циркуляційна пропозиція – 86.41M USD

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