Ціна Desmos (DSM)
Поточна ціна Desmos (DSM) сьогодні становить 0.00171669 USD з ринковою капіталізацією $ 148.12K USD. Ціна DSM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Desmos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.30 USD
- зміна ціни Desmos протягом дня — +3.40%
- циркуляційна пропозиція – 86.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Desmos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Desmos до USD становила $ -0.0008069031.
За останні 60 днів зміна ціни Desmos до USD становила $ -0.0006236544.
За останні 90 днів зміна ціни Desmos до USD становила $ -0.003658522264354873.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.40%
|30 днів
|$ -0.0008069031
|-47.00%
|60 днів
|$ -0.0006236544
|-36.32%
|90 днів
|$ -0.003658522264354873
|-68.06%
Останній аналіз цін Desmos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
+3.40%
-26.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Desmos Token, or DSM, is the native token on the Desmos blockchain. Built with Cosmos SDK, Desmos serves as the backbone to empower the development of user-centric decentralized social networks in the metaverse.
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