Актуальна ціна Descipher Fund сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DESCI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DESCI на MEXC вже зараз.

Докладніше про DESCI

Інформація про ціну DESCI

Whitepaper DESCI

Офіційний вебсайт DESCI

Токеноміка DESCI

Прогноз ціни DESCI

Логотип Descipher Fund

Ціна Descipher Fund (DESCI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DESCI до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Descipher Fund (DESCI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:39:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Descipher Fund (DESCI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00445736
$ 0,00445736$ 0,00445736

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Descipher Fund (DESCI) становить --. За останні 24 години DESCI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DESCI становить $ 0,00445736, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DESCI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Descipher Fund (DESCI)

$ 4,95K
$ 4,95K$ 4,95K

--
----

$ 8,84K
$ 8,84K$ 8,84K

56,00M
56,00M 56,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Descipher Fund — $ 4,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DESCI — 56,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,84K.

Історія ціни Descipher Fund (DESCI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Descipher Fund до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Descipher Fund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Descipher Fund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Descipher Fund до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-74,91%
60 днів$ 0-94,49%
90 днів$ 0--

Що таке Descipher Fund (DESCI)

Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding.

Our two core products are:

The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution.

The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Descipher Fund (DESCI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Descipher Fund (USD)

Скільки коштуватиме Descipher Fund (DESCI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Descipher Fund (DESCI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Descipher Fund.

Перегляньте прогноз ціни Descipher Fund вже зараз!

DESCI до місцевих валют

Токеноміка Descipher Fund (DESCI)

Розуміння токеноміки Descipher Fund (DESCI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DESCI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Descipher Fund (DESCI)

Скільки сьогодні коштує Descipher Fund (DESCI)?
Актуальна ціна DESCI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DESCI до USD?
Поточна ціна DESCI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Descipher Fund?
Ринкова капіталізація DESCI — $ 4,95K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DESCI?
Циркуляційна пропозиція DESCI — 56,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DESCI?
DESCI досяг історичної максимальної ціни у 0,00445736 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DESCI?
Історична мінімальна ціна DESCI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DESCI?
Актуальний обсяг торгівлі DESCI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DESCI цього року?
DESCI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DESCI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:39:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Descipher Fund (DESCI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

