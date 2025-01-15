Сьогоднішня ціна Deroute AI (ORB)

Поточна ціна Deroute AI (ORB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 213.38K USD. Ціна ORB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Deroute AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.38K USD

- зміна ціни Deroute AI протягом дня — +14.41%

- циркуляційна пропозиція – 345.91M USD

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