Ціна Dermophis Donaldtrumpi (DERMO)
Поточна ціна Dermophis Donaldtrumpi (DERMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.88K USD. Ціна DERMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dermophis Donaldtrumpi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.87K USD
- зміна ціни Dermophis Donaldtrumpi протягом дня — -76.59%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dermophis Donaldtrumpi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dermophis Donaldtrumpi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dermophis Donaldtrumpi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dermophis Donaldtrumpi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-76.59%
|30 днів
|$ 0
|+40.01%
|60 днів
|$ 0
|+111.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dermophis Donaldtrumpi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.84%
-76.59%
+98.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dermophis donaldtrumpi is a name proposed for a putative new species of caecilian – a nearly-blind, serpentine amphibian – to be named after Donald Trump. DERMO for a great America, the true American patriot
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