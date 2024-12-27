Ціна DerivaDAO (DDX)
Поточна ціна DerivaDAO (DDX) сьогодні становить 0.0497512 USD з ринковою капіталізацією $ 2.65M USD. Ціна DDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DerivaDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.75 USD
- зміна ціни DerivaDAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 53.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DerivaDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DerivaDAO до USD становила $ -0.0253836095.
За останні 60 днів зміна ціни DerivaDAO до USD становила $ +0.0038062603.
За останні 90 днів зміна ціни DerivaDAO до USD становила $ -0.00229127886583308.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0253836095
|-51.02%
|60 днів
|$ +0.0038062603
|+7.65%
|90 днів
|$ -0.00229127886583308
|-4.40%
Останній аналіз цін DerivaDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.15%
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