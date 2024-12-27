Сьогоднішня ціна DerivaDAO (DDX)

Поточна ціна DerivaDAO (DDX) сьогодні становить 0.0497512 USD з ринковою капіталізацією $ 2.65M USD. Ціна DDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DerivaDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.75 USD

- зміна ціни DerivaDAO протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 53.23M USD

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