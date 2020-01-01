Токеноміка Derby Stars RUN (DSRUN) Дізнайтеся ключову інформацію про Derby Stars RUN (DSRUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Derby Stars RUN (DSRUN) What is the project about? Derby Stars game is all about raising and racing horses. The goal of the game is to breed, grow, train, and trade your horse NFTs, as well as compete in PVE and PVP races, in order to earn tokens as rewards. What makes your project unique? Because of Uma Musume Pretty Derby, Horse racing game genre is a booming field in the world. But unfortunately, I could not find any dominant or entertaining horse racing games in Web 3 yet. We have experience developing the successful mobile horse racing game known as Derby Days 10 years ago. Now all the members are reunited in order to prove that we can make a great Web 3 horse racing game once again. History of your project. Core team came from big game companies like EA, Nexon, NC, Com2us, Jam City, etc. The team size is around 30 people. 90% are for Game Development and 10% who know Web3 very well are for Business. We together developed Derby days 10 years ago and now we together are developing the derby stars again. What’s next for your project? The game is scheduled to be released on August 7th. After releasing Derby Stars, we would focus on marketing for user acquisition and update for Rental system and new content. What can your token be used for? RUN tokens have a fixed max supply (500M) and act as a fuel for Derby Stars ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.derbystars.com/ Whitepaper: https://whitepaper.derbystars.com/ Купити DSRUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Derby Stars RUN (DSRUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Derby Stars RUN (DSRUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 151,50K $ 151,50K $ 151,50K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 243,80M $ 243,80M $ 243,80M FDV (повністю розведена вартість): $ 310,70K $ 310,70K $ 310,70K Історичний максимум: $ 0,185603 $ 0,185603 $ 0,185603 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00062139 $ 0,00062139 $ 0,00062139 Дізнайтеся більше про ціну Derby Stars RUN (DSRUN)

Токеноміка Derby Stars RUN (DSRUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Derby Stars RUN (DSRUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DSRUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DSRUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DSRUN, досліджуйте ціну токена DSRUN в реальному часі!

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