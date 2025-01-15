Сьогоднішня ціна Der Daku (DAKU)

Поточна ціна Der Daku (DAKU) сьогодні становить 0.01029121 USD з ринковою капіталізацією $ 10.30M USD. Ціна DAKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Der Daku:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14M USD

- зміна ціни Der Daku протягом дня — +13.96%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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