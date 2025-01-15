Ціна Der Daku (DAKU)
Поточна ціна Der Daku (DAKU) сьогодні становить 0.01029121 USD з ринковою капіталізацією $ 10.30M USD. Ціна DAKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Der Daku:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14M USD
- зміна ціни Der Daku протягом дня — +13.96%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
Отримуйте оновлення цін DAKU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DAKU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Der Daku до USD становила $ +0.00126035.
За останні 30 днів зміна ціни Der Daku до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Der Daku до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Der Daku до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00126035
|+13.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Der Daku: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.50%
+13.96%
+291.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
“DAKU - the Meme Coin with charm and ambition! Join the pack, embrace the fun, and ride the wave of financial growth. Don’t miss out on the future of crypto!” In our community are many meme whales and we wanna give the chance to the people to get rich for fun!!! DAKU - the Meme Coin with charm and ambition! Join the pack, embrace the fun, and ride the wave of financial growth. Don’t miss out on the future of crypto!” In our community are many meme whales and we wanna give the chance to the people to get rich for fun!!!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DAKU до AUD
A$0.016465936
|1 DAKU до GBP
￡0.0083358801
|1 DAKU до EUR
€0.0098795616
|1 DAKU до USD
$0.01029121
|1 DAKU до MYR
RM0.0462075329
|1 DAKU до TRY
₺0.3649263066
|1 DAKU до JPY
¥1.6082073867
|1 DAKU до RUB
₽1.0555694097
|1 DAKU до INR
₹0.8886459835
|1 DAKU до IDR
Rp168.7083336624
|1 DAKU до PHP
₱0.6015212245
|1 DAKU до EGP
￡E.0.5191915445
|1 DAKU до BRL
R$0.0621589084
|1 DAKU до CAD
C$0.0147164303
|1 DAKU до BDT
৳1.2448247616
|1 DAKU до NGN
₦16.004889792
|1 DAKU до UAH
₴0.4330541168
|1 DAKU до VES
Bs0.54543413
|1 DAKU до PKR
Rs2.8657932487
|1 DAKU до KZT
₸5.4335530558
|1 DAKU до THB
฿0.3554583934
|1 DAKU до TWD
NT$0.3386837211
|1 DAKU до CHF
Fr0.0093650011
|1 DAKU до HKD
HK$0.0800656138
|1 DAKU до MAD
.د.م0.1030150121