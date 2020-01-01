Токеноміка Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Дізнайтеся ключову інформацію про Deq Staked AVAIL (STAVAIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Офіційний вебсайт: https://deq.fi Купити STAVAIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Deq Staked AVAIL (STAVAIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 756,79K $ 756,79K $ 756,79K Загальна пропозиція: $ 30,27M $ 30,27M $ 30,27M Циркуляційна пропозиція: $ 30,27M $ 30,27M $ 30,27M FDV (повністю розведена вартість): $ 756,79K $ 756,79K $ 756,79K Історичний максимум: $ 0,186304 $ 0,186304 $ 0,186304 Історичний мінімум: $ 0,0205142 $ 0,0205142 $ 0,0205142 Поточна ціна: $ 0,02500491 $ 0,02500491 $ 0,02500491 Дізнайтеся більше про ціну Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Токеноміка Deq Staked AVAIL (STAVAIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Deq Staked AVAIL (STAVAIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STAVAIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STAVAIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STAVAIL, досліджуйте ціну токена STAVAIL в реальному часі!

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