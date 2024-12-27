Ціна Deq Staked AVAIL (STAVAIL)
Поточна ціна Deq Staked AVAIL (STAVAIL) сьогодні становить 0.125091 USD з ринковою капіталізацією $ 3.86M USD. Ціна STAVAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Deq Staked AVAIL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 790.32 USD
- зміна ціни Deq Staked AVAIL протягом дня — +2.00%
- циркуляційна пропозиція – 30.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deq Staked AVAIL до USD становила $ +0.00244979.
За останні 30 днів зміна ціни Deq Staked AVAIL до USD становила $ -0.0032742819.
За останні 60 днів зміна ціни Deq Staked AVAIL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Deq Staked AVAIL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00244979
|+2.00%
|30 днів
|$ -0.0032742819
|-2.61%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Deq Staked AVAIL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+2.00%
-2.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.
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