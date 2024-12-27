Сьогоднішня ціна Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Поточна ціна Deq Staked AVAIL (STAVAIL) сьогодні становить 0.125091 USD з ринковою капіталізацією $ 3.86M USD. Ціна STAVAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Deq Staked AVAIL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 790.32 USD

- зміна ціни Deq Staked AVAIL протягом дня — +2.00%

- циркуляційна пропозиція – 30.83M USD

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