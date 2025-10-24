Актуальна ціна Deputy Dawgs сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DDAWGS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DDAWGS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Deputy Dawgs сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DDAWGS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DDAWGS на MEXC вже зараз.

Докладніше про DDAWGS

Інформація про ціну DDAWGS

Whitepaper DDAWGS

Офіційний вебсайт DDAWGS

Токеноміка DDAWGS

Прогноз ціни DDAWGS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Deputy Dawgs

Ціна Deputy Dawgs (DDAWGS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DDAWGS до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Deputy Dawgs (DDAWGS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:50:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Deputy Dawgs (DDAWGS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,07%

-5,10%

-5,10%

Актуальна ціна Deputy Dawgs (DDAWGS) становить --. За останні 24 години DDAWGS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DDAWGS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DDAWGS змінився на -- за останню годину, +0,07% за 24 години та на -5,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Deputy Dawgs (DDAWGS)

$ 1,49M
$ 1,49M$ 1,49M

--
----

$ 1,49M
$ 1,49M$ 1,49M

313,00B
313,00B 313,00B

313 000 000 000,0
313 000 000 000,0 313 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Deputy Dawgs — $ 1,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DDAWGS — 313,00B, зі загальною пропозицією 313000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,49M.

Історія ціни Deputy Dawgs (DDAWGS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deputy Dawgs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Deputy Dawgs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Deputy Dawgs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Deputy Dawgs до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,07%
30 днів$ 0-19,32%
60 днів$ 0-20,18%
90 днів$ 0--

Що таке Deputy Dawgs (DDAWGS)

Deputy Dawgs ($DDawgs) emerges as a vanguard in the Web3 gaming sphere, operating on the Ethereum network (ERC20) and pushing the boundaries of NFT gaming, AI integration, and enhanced security. This platform is a nexus where gaming enthusiasts, collectors, and tech-savvy individuals unite, exploring an ecosystem that blends the thrill of gaming with the innovation of blockchain technology. Our mission is to create an interactive, immersive gaming universe, bolstered by our native $DDawgs tokens and a variety of exclusive, evolving NFTs.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Deputy Dawgs (DDAWGS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Deputy Dawgs (USD)

Скільки коштуватиме Deputy Dawgs (DDAWGS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Deputy Dawgs (DDAWGS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Deputy Dawgs.

Перегляньте прогноз ціни Deputy Dawgs вже зараз!

DDAWGS до місцевих валют

Токеноміка Deputy Dawgs (DDAWGS)

Розуміння токеноміки Deputy Dawgs (DDAWGS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DDAWGS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Deputy Dawgs (DDAWGS)

Скільки сьогодні коштує Deputy Dawgs (DDAWGS)?
Актуальна ціна DDAWGS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DDAWGS до USD?
Поточна ціна DDAWGS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Deputy Dawgs?
Ринкова капіталізація DDAWGS — $ 1,49M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DDAWGS?
Циркуляційна пропозиція DDAWGS — 313,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DDAWGS?
DDAWGS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DDAWGS?
Історична мінімальна ціна DDAWGS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DDAWGS?
Актуальний обсяг торгівлі DDAWGS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DDAWGS цього року?
DDAWGS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DDAWGS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:50:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Deputy Dawgs (DDAWGS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.