Інформація щодо ціни Deputy Dawgs (DDAWGS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,10%

Актуальна ціна Deputy Dawgs (DDAWGS) становить --. За останні 24 години DDAWGS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DDAWGS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DDAWGS змінився на -- за останню годину, +0,07% за 24 години та на -5,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Deputy Dawgs (DDAWGS)

Ринкова капіталізація $ 1,49M$ 1,49M $ 1,49M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,49M$ 1,49M $ 1,49M Циркуляційне постачання 313,00B 313,00B 313,00B Загальна пропозиція 313 000 000 000,0 313 000 000 000,0 313 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Deputy Dawgs — $ 1,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DDAWGS — 313,00B, зі загальною пропозицією 313000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,49M.