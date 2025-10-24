Інформація щодо ціни Depot App (DEPOT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01573771$ 0,01573771 $ 0,01573771 Найнижча ціна $ 0,00013806$ 0,00013806 $ 0,00013806 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Depot App (DEPOT) становить $0,0001539. За останні 24 години DEPOT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEPOT становить $ 0,01573771, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00013806.

Що стосується короткострокових результатів, то DEPOT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Depot App (DEPOT)

Ринкова капіталізація $ 12,31K$ 12,31K $ 12,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,39K$ 15,39K $ 15,39K Циркуляційне постачання 80,00M 80,00M 80,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Depot App — $ 12,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEPOT — 80,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,39K.