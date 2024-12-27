Ціна Deployyyyer (DEPLOY)
Поточна ціна Deployyyyer (DEPLOY) сьогодні становить 0.00171712 USD з ринковою капіталізацією $ 1.70M USD. Ціна DEPLOY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Deployyyyer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.07K USD
- зміна ціни Deployyyyer протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 988.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deployyyyer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Deployyyyer до USD становила $ -0.0002957854.
За останні 60 днів зміна ціни Deployyyyer до USD становила $ +0.0039914562.
За останні 90 днів зміна ціни Deployyyyer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ -0.0002957854
|-17.22%
|60 днів
|$ +0.0039914562
|+232.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Deployyyyer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.92%
-0.19%
-9.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts.
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