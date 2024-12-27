Сьогоднішня ціна Deployyyyer (DEPLOY)

Поточна ціна Deployyyyer (DEPLOY) сьогодні становить 0.00171712 USD з ринковою капіталізацією $ 1.70M USD. Ціна DEPLOY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Deployyyyer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.07K USD

- зміна ціни Deployyyyer протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 988.01M USD

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