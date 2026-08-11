Яка зараз ціна Depinsim?

Depinsim торгують за ₴1.4545702466289390480000, що відображає зміну ціни на рівні -6.23% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як ESIM порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -6.23% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо ESIM перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Depinsim виглядає у порівнянні з токенами категорії Communication,BNB Chain Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight?

У сегменті Communication,BNB Chain Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight ESIM демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Depinsim?

Ринкова капіталізація ₴195635193.63361053120000 розташовує ESIM на #1667 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴1.4244008814972025920000 до ₴1.5766689403399782720000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують ESIM?

Depinsim згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку ESIM?

З 134500000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.