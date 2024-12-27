Ціна DePINs (DEPINS)
Поточна ціна DePINs (DEPINS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна DEPINS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DePINs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.78K USD
- зміна ціни DePINs протягом дня — +4.22%
- циркуляційна пропозиція – 15.57B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DePINs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DePINs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DePINs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DePINs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.22%
|30 днів
|$ 0
|-2.19%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DePINs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+4.22%
-0.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEPINS is the first DePIN meme token, blending decentralized IoT infrastructure with community-driven governance. Launched through a fair claim process, DEPINS empowers its global community (CTO) to shape its future. With a focus on openness, transparency, and scalability, DEPINS represents a new era in decentralized ecosystems, combining utility and meme culture to drive engagement and adoption.
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