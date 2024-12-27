Сьогоднішня ціна DePINs (DEPINS)

Поточна ціна DePINs (DEPINS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна DEPINS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DePINs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.78K USD

- зміна ціни DePINs протягом дня — +4.22%

- циркуляційна пропозиція – 15.57B USD

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