Сьогоднішня ціна Depinet (DEPIN)

Поточна ціна Depinet (DEPIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.96K USD. Ціна DEPIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Depinet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.81 USD

- зміна ціни Depinet протягом дня — -5.94%

- циркуляційна пропозиція – 90.04M USD

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