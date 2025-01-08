Ціна Depinet (DEPIN)
Поточна ціна Depinet (DEPIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.96K USD. Ціна DEPIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Depinet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.81 USD
- зміна ціни Depinet протягом дня — -5.94%
- циркуляційна пропозиція – 90.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Depinet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Depinet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Depinet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Depinet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Depinet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.94%
-2.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEPINET is a decentralized ecosystem committed to empowering users with greater control, privacy, and freedom across the digital landscape. Unlike conventional platforms that rely on centralized servers and intermediaries, DEPINET leverages decentralized technologies—such as distributed networks, encryption, and blockchain—to ensure that no single entity can monitor, censor, or exploit your online activities. At its core, DEPINET aims to reshape the way people interact with the internet by prioritizing individual sovereignty over data and identity. By offering a suite of products—including a decentralized VPN (dVPN), a privacy-focused browser (dBrowser), private file storage, a secure wallet, and a scalable blockchain—DEPINET delivers a holistic, user-centric environment. This ecosystem eliminates reliance on centralized control, putting you, the user, back in charge of your data, your browsing experience, and your digital assets.
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