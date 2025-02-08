Ціна DePIN DAO (DEPINDAO)
Поточна ціна DePIN DAO (DEPINDAO) сьогодні становить 0.00009603 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEPINDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DePIN DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.93K USD
- зміна ціни DePIN DAO протягом дня — -72.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DePIN DAO до USD становила $ -0.000258097169714689.
За останні 30 днів зміна ціни DePIN DAO до USD становила $ -0.0000423644.
За останні 60 днів зміна ціни DePIN DAO до USD становила $ -0.0000656151.
За останні 90 днів зміна ціни DePIN DAO до USD становила $ -0.0003692919652311473.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000258097169714689
|-72.88%
|30 днів
|$ -0.0000423644
|-44.11%
|60 днів
|$ -0.0000656151
|-68.32%
|90 днів
|$ -0.0003692919652311473
|-79.36%
Останній аналіз цін DePIN DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-72.88%
-46.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Biggest Big Data Center Based on Solana. DePIN DAO integrates the data of different users, analyzes the user's behavior habits and consumption maps after big data processing and provides it to web2 and web3 application service providers.
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