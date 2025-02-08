Сьогоднішня ціна DePIN DAO (DEPINDAO)

Поточна ціна DePIN DAO (DEPINDAO) сьогодні становить 0.00009603 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEPINDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DePIN DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.93K USD

- зміна ціни DePIN DAO протягом дня — -72.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін DEPINDAO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DEPINDAO.