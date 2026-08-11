Сьогоднішня ціна DePIN Baby

Поточна ціна DePIN Baby (DEPIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEPIN до USD становить $ 0 за DEPIN.

DePIN Baby наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 711,85, з циркуляційною пропозицією у 1,00B DEPIN. Протягом останніх 24 годин DEPIN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEPIN змінився на -- за останню годину та на -4,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DePIN Baby (DEPIN)

Ринкова капіталізація $ 17,71K$ 17,71K $ 17,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,71K$ 17,71K $ 17,71K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DePIN Baby — $ 17,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEPIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,71K.