Ціна DEPIN (DEPIN)
Поточна ціна DEPIN (DEPIN) сьогодні становить 0.01570839 USD з ринковою капіталізацією $ 15.13M USD. Ціна DEPIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEPIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 250.04K USD
- зміна ціни DEPIN протягом дня — -3.13%
- циркуляційна пропозиція – 963.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEPIN до USD становила $ -0.00050796213010355.
За останні 30 днів зміна ціни DEPIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEPIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEPIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00050796213010355
|-3.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEPIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.41%
-3.13%
+28.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEPIN is Airmoney Degn Official Token Degn is first DePIN hardware wallet built for the trenches. Degn allows you to : - run nodes - stake assets - gamble - trade perps DEPIN powers Proof-of-Activity on Degn hardware allowing you to earn rewards for all your on-chain activity on device. Degn performs regular buybacks of token 50% profit of hardware sales is used to buyback 50% of trading fees are also set aside for buyback These are then used to fulfill PoA rewards
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