Сьогоднішня ціна DEPIN (DEPIN)

Поточна ціна DEPIN (DEPIN) сьогодні становить 0.01570839 USD з ринковою капіталізацією $ 15.13M USD. Ціна DEPIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEPIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 250.04K USD

- зміна ціни DEPIN протягом дня — -3.13%

- циркуляційна пропозиція – 963.47M USD

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