Сьогоднішня ціна Depicted (DPT)

Поточна ціна Depicted (DPT) сьогодні становить 0.00130773 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Depicted:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 319.47 USD

- зміна ціни Depicted протягом дня — -9.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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