Ціна Depicted (DPT)
Поточна ціна Depicted (DPT) сьогодні становить 0.00130773 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Depicted:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 319.47 USD
- зміна ціни Depicted протягом дня — -9.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DPT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DPT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Depicted до USD становила $ -0.000133951106546975.
За останні 30 днів зміна ціни Depicted до USD становила $ -0.0007614468.
За останні 60 днів зміна ціни Depicted до USD становила $ -0.0009339897.
За останні 90 днів зміна ціни Depicted до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000133951106546975
|-9.29%
|30 днів
|$ -0.0007614468
|-58.22%
|60 днів
|$ -0.0009339897
|-71.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Depicted: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
-9.29%
-8.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Depicted is an innovative web3 RWA hybrid e-commerce platform that aims to revolutionize the online marketplace by combining mobile 3D scanning technology, artificial intelligence, and blockchain-based asset tokenization and 3D asset creation. Depicted is at the forefront of 3D technology integration, offering a comprehensive suite of mobiile 3D Scanning and Generative AI tools that revolutionize e-commerce and digital asset creation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DPT до AUD
A$0.002092368
|1 DPT до GBP
￡0.001046184
|1 DPT до EUR
€0.0012554208
|1 DPT до USD
$0.00130773
|1 DPT до MYR
RM0.0058717077
|1 DPT до TRY
₺0.0462021009
|1 DPT до JPY
¥0.2068174995
|1 DPT до RUB
₽0.1402540425
|1 DPT до INR
₹0.1122163113
|1 DPT до IDR
Rp21.0924164019
|1 DPT до PHP
₱0.0763322001
|1 DPT до EGP
￡E.0.0662365245
|1 DPT до BRL
R$0.007977153
|1 DPT до CAD
C$0.0018700539
|1 DPT до BDT
৳0.159281514
|1 DPT до NGN
₦2.0212144107
|1 DPT до UAH
₴0.0556308342
|1 DPT до VES
Bs0.06930969
|1 DPT до PKR
Rs0.3665044098
|1 DPT до KZT
₸0.6952284999
|1 DPT до THB
฿0.0452605353
|1 DPT до TWD
NT$0.0429589305
|1 DPT до CHF
Fr0.001176957
|1 DPT до HKD
HK$0.0101610621
|1 DPT до MAD
.د.م0.0131557638