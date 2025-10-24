Інформація щодо ціни DePhyneAI (DPHYAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000464 $ 0,00000464 $ 0,00000464 Мін. за 24 год $ 0,00000469 $ 0,00000469 $ 0,00000469 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000464$ 0,00000464 $ 0,00000464 Макс. за 24 год $ 0,00000469$ 0,00000469 $ 0,00000469 Рекордний максимум $ 0,00024377$ 0,00024377 $ 0,00024377 Найнижча ціна $ 0,00000442$ 0,00000442 $ 0,00000442 Зміна ціни (за 1 год) +0,57% Зміна ціни (1 дн.) +0,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,55%

Актуальна ціна DePhyneAI (DPHYAI) становить $0,00000467. За останні 24 години DPHYAI торгувався між мінімумом у $ 0,00000464 і максимумом у $ 0,00000469, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DPHYAI становить $ 0,00024377, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000442.

Що стосується короткострокових результатів, то DPHYAI змінився на +0,57% за останню годину, +0,58% за 24 години та на -1,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DePhyneAI (DPHYAI)

Ринкова капіталізація $ 4,67K$ 4,67K $ 4,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,67K$ 4,67K $ 4,67K Циркуляційне постачання 999,25M 999,25M 999,25M Загальна пропозиція 999 253 115,451224 999 253 115,451224 999 253 115,451224

Поточна ринкова капіталізація DePhyneAI — $ 4,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DPHYAI — 999,25M, зі загальною пропозицією 999253115.451224. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,67K.