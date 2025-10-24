Актуальна ціна DePhyneAI сьогодні становить 0,00000467 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DPHYAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DPHYAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DePhyneAI сьогодні становить 0,00000467 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DPHYAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DPHYAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про DPHYAI

Інформація про ціну DPHYAI

Офіційний вебсайт DPHYAI

Токеноміка DPHYAI

Прогноз ціни DPHYAI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип DePhyneAI

Ціна DePhyneAI (DPHYAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DPHYAI до USD:

--
----
+0,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DePhyneAI (DPHYAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:39:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DePhyneAI (DPHYAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000464
$ 0,00000464$ 0,00000464
Мін. за 24 год
$ 0,00000469
$ 0,00000469$ 0,00000469
Макс. за 24 год

$ 0,00000464
$ 0,00000464$ 0,00000464

$ 0,00000469
$ 0,00000469$ 0,00000469

$ 0,00024377
$ 0,00024377$ 0,00024377

$ 0,00000442
$ 0,00000442$ 0,00000442

+0,57%

+0,58%

-1,55%

-1,55%

Актуальна ціна DePhyneAI (DPHYAI) становить $0,00000467. За останні 24 години DPHYAI торгувався між мінімумом у $ 0,00000464 і максимумом у $ 0,00000469, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DPHYAI становить $ 0,00024377, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000442.

Що стосується короткострокових результатів, то DPHYAI змінився на +0,57% за останню годину, +0,58% за 24 години та на -1,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DePhyneAI (DPHYAI)

$ 4,67K
$ 4,67K$ 4,67K

--
----

$ 4,67K
$ 4,67K$ 4,67K

999,25M
999,25M 999,25M

999 253 115,451224
999 253 115,451224 999 253 115,451224

Поточна ринкова капіталізація DePhyneAI — $ 4,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DPHYAI — 999,25M, зі загальною пропозицією 999253115.451224. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,67K.

Історія ціни DePhyneAI (DPHYAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DePhyneAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DePhyneAI до USD становила $ -0,0000007785.
За останні 60 днів зміна ціни DePhyneAI до USD становила $ -0,0000008924.
За останні 90 днів зміна ціни DePhyneAI до USD становила $ -0,000008998558632264174.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,58%
30 днів$ -0,0000007785-16,67%
60 днів$ -0,0000008924-19,11%
90 днів$ -0,000008998558632264174-65,83%

Що таке DePhyneAI (DPHYAI)

DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world.

  1. Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy.

What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports:

Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications:

Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes:

Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DePhyneAI (DPHYAI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни DePhyneAI (USD)

Скільки коштуватиме DePhyneAI (DPHYAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DePhyneAI (DPHYAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DePhyneAI.

Перегляньте прогноз ціни DePhyneAI вже зараз!

DPHYAI до місцевих валют

Токеноміка DePhyneAI (DPHYAI)

Розуміння токеноміки DePhyneAI (DPHYAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DPHYAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DePhyneAI (DPHYAI)

Скільки сьогодні коштує DePhyneAI (DPHYAI)?
Актуальна ціна DPHYAI у USD становить 0,00000467 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DPHYAI до USD?
Поточна ціна DPHYAI до USD — $ 0,00000467. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DePhyneAI?
Ринкова капіталізація DPHYAI — $ 4,67K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DPHYAI?
Циркуляційна пропозиція DPHYAI — 999,25M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DPHYAI?
DPHYAI досяг історичної максимальної ціни у 0,00024377 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DPHYAI?
Історична мінімальна ціна DPHYAI становила 0,00000442 USD.
Який обсяг торгівлі DPHYAI?
Актуальний обсяг торгівлі DPHYAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DPHYAI цього року?
DPHYAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DPHYAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:39:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DePhyneAI (DPHYAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 992,18
$110 992,18$110 992,18

+0,98%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 942,26
$3 942,26$3 942,26

+1,68%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,03130
$0,03130$0,03130

+526,00%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,27
$191,27$191,27

+0,13%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,0830
$20,0830$20,0830

+30,24%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 942,26
$3 942,26$3 942,26

+1,68%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 992,18
$110 992,18$110 992,18

+0,98%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,27
$191,27$191,27

+0,13%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4436
$2,4436$2,4436

+1,44%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,70
$1 124,70$1 124,70

-0,46%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,686
$7,686$7,686

+92,15%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3945
$0,3945$0,3945

+294,50%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,3977
$0,3977$0,3977

+297,70%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000545
$0,00000545$0,00000545

+206,17%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000930
$0,0000000000000000000930$0,0000000000000000000930

+132,50%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,77
$48,77$48,77

+97,93%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5633
$0,5633$0,5633

+87,76%