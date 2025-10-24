Інформація щодо ціни Dephaser JPY (JPYT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00646861 $ 0,00646861 $ 0,00646861 Мін. за 24 год $ 0,00658993 $ 0,00658993 $ 0,00658993 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00646861$ 0,00646861 $ 0,00646861 Макс. за 24 год $ 0,00658993$ 0,00658993 $ 0,00658993 Рекордний максимум $ 0,00682267$ 0,00682267 $ 0,00682267 Найнижча ціна $ 0,00631154$ 0,00631154 $ 0,00631154 Зміна ціни (за 1 год) -0,48% Зміна ціни (1 дн.) -0,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,50%

Актуальна ціна Dephaser JPY (JPYT) становить $0,00650539. За останні 24 години JPYT торгувався між мінімумом у $ 0,00646861 і максимумом у $ 0,00658993, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JPYT становить $ 0,00682267, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00631154.

Що стосується короткострокових результатів, то JPYT змінився на -0,48% за останню годину, -0,42% за 24 години та на -0,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dephaser JPY (JPYT)

Ринкова капіталізація $ 165,03K$ 165,03K $ 165,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 165,03K$ 165,03K $ 165,03K Циркуляційне постачання 25,37M 25,37M 25,37M Загальна пропозиція 25 368 673,156511 25 368 673,156511 25 368 673,156511

Поточна ринкова капіталізація Dephaser JPY — $ 165,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JPYT — 25,37M, зі загальною пропозицією 25368673.156511. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 165,03K.