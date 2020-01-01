Токеноміка DePay (DEPAY) Дізнайтеся ключову інформацію про DePay (DEPAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DePay (DEPAY) DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: Payments: Accept Cryptocurrencies

Sales: Sell your Token

Donations: Receive Crypto support

Subscriptions: Recurring payments

Swap: Best price swap

Payroll: Payroll streams

Wallet: Payments & DeFi

Credit: Streams as collateral

DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future.

Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required.

Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools.

Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores.

Open Source The DePay protocol will always remain open source.

Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required. Офіційний вебсайт: https://depay.com/ Whitepaper: https://depay.com/whitepaper Купити DEPAY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DePay (DEPAY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DePay (DEPAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 917,16K $ 917,16K $ 917,16K Загальна пропозиція: $ 57,03M $ 57,03M $ 57,03M Циркуляційна пропозиція: $ 6,66M $ 6,66M $ 6,66M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,86M $ 7,86M $ 7,86M Історичний максимум: $ 7,78 $ 7,78 $ 7,78 Історичний мінімум: $ 0,083012 $ 0,083012 $ 0,083012 Поточна ціна: $ 0,137738 $ 0,137738 $ 0,137738 Дізнайтеся більше про ціну DePay (DEPAY)

Токеноміка DePay (DEPAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DePay (DEPAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEPAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEPAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEPAY, досліджуйте ціну токена DEPAY в реальному часі!

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