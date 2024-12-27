Сьогоднішня ціна DePay (DEPAY)

Поточна ціна DePay (DEPAY) сьогодні становить 0.356634 USD з ринковою капіталізацією $ 2.37M USD. Ціна DEPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DePay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD

- зміна ціни DePay протягом дня — +0.18%

- циркуляційна пропозиція – 6.66M USD

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