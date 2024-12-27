Ціна DePay (DEPAY)
Поточна ціна DePay (DEPAY) сьогодні становить 0.356634 USD з ринковою капіталізацією $ 2.37M USD. Ціна DEPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DePay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD
- зміна ціни DePay протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 6.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DePay до USD становила $ +0.00062934.
За останні 30 днів зміна ціни DePay до USD становила $ +0.0203439368.
За останні 60 днів зміна ціни DePay до USD становила $ +0.0289452356.
За останні 90 днів зміна ціни DePay до USD становила $ +0.0278649405344823.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00062934
|+0.18%
|30 днів
|$ +0.0203439368
|+5.70%
|60 днів
|$ +0.0289452356
|+8.12%
|90 днів
|$ +0.0278649405344823
|+8.48%
Останній аналіз цін DePay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+0.18%
+1.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: - Payments: Accept Cryptocurrencies - Sales: Sell your Token - Donations: Receive Crypto support - Subscriptions: Recurring payments - Swap: Best price swap - Payroll: Payroll streams - Wallet: Payments & DeFi - Credit: Streams as collateral - DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference - Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future. - Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required. - Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools. - Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores. - Open Source The DePay protocol will always remain open source. - Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.
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