Сьогоднішня ціна Department of Government Inefficiency (DOGIN)

Поточна ціна Department of Government Inefficiency (DOGIN) сьогодні становить 0.00019463 USD з ринковою капіталізацією $ 194.70K USD. Ціна DOGIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Department of Government Inefficiency:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.14K USD

- зміна ціни Department of Government Inefficiency протягом дня — -2.73%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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