Ціна Department of Government Inefficiency (DOGIN)
Поточна ціна Department of Government Inefficiency (DOGIN) сьогодні становить 0.00019463 USD з ринковою капіталізацією $ 194.70K USD. Ціна DOGIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Department of Government Inefficiency:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.14K USD
- зміна ціни Department of Government Inefficiency протягом дня — -2.73%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Department of Government Inefficiency до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Department of Government Inefficiency до USD становила $ -0.0001127956.
За останні 60 днів зміна ціни Department of Government Inefficiency до USD становила $ -0.0001566267.
За останні 90 днів зміна ціни Department of Government Inefficiency до USD становила $ -0.0012956156409174988.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.73%
|30 днів
|$ -0.0001127956
|-57.95%
|60 днів
|$ -0.0001566267
|-80.47%
|90 днів
|$ -0.0012956156409174988
|-86.93%
Останній аналіз цін Department of Government Inefficiency: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
-2.73%
-10.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”. Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action. The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon. We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP. To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed. By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.
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