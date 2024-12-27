Сьогоднішня ціна Department Of Government Efficiency (D.O.G.E)

Поточна ціна Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 411.57K USD. Ціна D.O.G.E до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Department Of Government Efficiency:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.32K USD

- зміна ціни Department Of Government Efficiency протягом дня — +4.59%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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