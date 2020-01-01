Токеноміка Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Дізнайтеся ключову інформацію про Department Of Gains Coin (D.O.G.C), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Department Of Gains Coin (D.O.G.C) At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver. Офіційний вебсайт: https://dogccrypto.com/ Whitepaper: https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper Купити D.O.G.C зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Department Of Gains Coin (D.O.G.C), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,89K $ 28,89K $ 28,89K Загальна пропозиція: $ 921,55M $ 921,55M $ 921,55M Циркуляційна пропозиція: $ 921,55M $ 921,55M $ 921,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 28,89K $ 28,89K $ 28,89K Історичний максимум: $ 0,00131648 $ 0,00131648 $ 0,00131648 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Токеноміка Department Of Gains Coin (D.O.G.C): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Department Of Gains Coin (D.O.G.C) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів D.O.G.C, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів D.O.G.C, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку D.O.G.C, досліджуйте ціну токена D.O.G.C в реальному часі!

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