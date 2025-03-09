Ціна Department Of Gains Coin (D.O.G.C)
Поточна ціна Department Of Gains Coin (D.O.G.C) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 794.42K USD. Ціна D.O.G.C до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Department Of Gains Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.66K USD
- зміна ціни Department Of Gains Coin протягом дня — -9.54%
- циркуляційна пропозиція – 921.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Department Of Gains Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Department Of Gains Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Department Of Gains Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Department Of Gains Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Department Of Gains Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.45%
-9.54%
-22.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.
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