Сьогоднішня ціна Denizlispor Fan Token (DNZ)

Поточна ціна Denizlispor Fan Token (DNZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.36K USD. Ціна DNZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Denizlispor Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.05K USD

- зміна ціни Denizlispor Fan Token протягом дня — +0.15%

- циркуляційна пропозиція – 31.37M USD

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