Ціна Denizlispor Fan Token (DNZ)
Поточна ціна Denizlispor Fan Token (DNZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.36K USD. Ціна DNZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Denizlispor Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.05K USD
- зміна ціни Denizlispor Fan Token протягом дня — +0.15%
- циркуляційна пропозиція – 31.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Denizlispor Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Denizlispor Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Denizlispor Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Denizlispor Fan Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.15%
|30 днів
|$ 0
|-40.82%
|60 днів
|$ 0
|-64.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Denizlispor Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.45%
+0.15%
+3.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Denizlispor is the Turkish Sports Club established in 1966 with green and black colors. They finished fifth in the 2001–02 Süper Lig, which qualified them for the UEFA Cup. The green-black team representing Turkey in the UEFA Cup in the 2002-2003 season in the UEFA Cup France's Lorient showed the success of the Czech Republic of the Sparta Prague and the Olympique Lyon team of France. In this Tur, they had established a throne in the heart of Turkish footballers with the victories he has been eaten to Porto.
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