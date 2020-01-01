Токеноміка Denarius MXD (MXD) Дізнайтеся ключову інформацію про Denarius MXD (MXD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Denarius MXD (MXD) Today marks a significant milestone in Mexico's financial history with the unveiling of the Mexican Denarius (MXD), a revolutionary cryptocurrency aimed at transforming the Mexican peso into a digital powerhouse. Inspired by the historical currency transition from MXP to MXN, MXD stands as a testament to innovation, poised to reshape Mexico's economic environment in the digital age. A Vision for Financial Empowerment MXD is crafted with the vision of democratizing financial access and simplifying monetary transactions for all Mexicans. By integrating cutting-edge blockchain technology, MXD aims to eliminate traditional barriers in value transfer, ensuring a seamless, efficient, and transparent financial experience. Key Innovations and Features - Blockchain Integration: Leveraging blockchain for enhanced transparency and security. - Tax Process Optimization: Automating and simplifying tax processes to alleviate administrative burdens. - Fee-Free Transactions: Facilitating transactions without fees, with voluntary tips as optional incentives. - Robust Security Measures: Incorporating advanced digital signature methods and security protocols. Офіційний вебсайт: https://mxd.com.mx/ Whitepaper: https://mxd.com.mx/WhitePaper_En.pdf Купити MXD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Denarius MXD (MXD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Denarius MXD (MXD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 222,72K $ 222,72K $ 222,72K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Denarius MXD (MXD)

Токеноміка Denarius MXD (MXD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Denarius MXD (MXD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MXD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MXD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MXD, досліджуйте ціну токена MXD в реальному часі!

Прогноз ціни MXD Хочете знати, куди рухається MXD? Наша сторінка прогнозу ціни MXD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MXD зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!