Ціна Denarius MXD (MXD)
Поточна ціна Denarius MXD (MXD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MXD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Denarius MXD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.81 USD
- зміна ціни Denarius MXD протягом дня — -4.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Denarius MXD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Denarius MXD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Denarius MXD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Denarius MXD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.18%
|30 днів
|$ 0
|-2.06%
|60 днів
|$ 0
|+11.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Denarius MXD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-4.18%
-1.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Today marks a significant milestone in Mexico's financial history with the unveiling of the Mexican Denarius (MXD), a revolutionary cryptocurrency aimed at transforming the Mexican peso into a digital powerhouse. Inspired by the historical currency transition from MXP to MXN, MXD stands as a testament to innovation, poised to reshape Mexico's economic environment in the digital age. A Vision for Financial Empowerment MXD is crafted with the vision of democratizing financial access and simplifying monetary transactions for all Mexicans. By integrating cutting-edge blockchain technology, MXD aims to eliminate traditional barriers in value transfer, ensuring a seamless, efficient, and transparent financial experience. Key Innovations and Features - Blockchain Integration: Leveraging blockchain for enhanced transparency and security. - Tax Process Optimization: Automating and simplifying tax processes to alleviate administrative burdens. - Fee-Free Transactions: Facilitating transactions without fees, with voluntary tips as optional incentives. - Robust Security Measures: Incorporating advanced digital signature methods and security protocols.
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