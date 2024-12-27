Сьогоднішня ціна Denarius (D)

Поточна ціна Denarius (D) сьогодні становить 0.065077 USD з ринковою капіталізацією $ 581.78K USD. Ціна D до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Denarius:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD

- зміна ціни Denarius протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 8.94M USD

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