Ціна Denarius (D)
Поточна ціна Denarius (D) сьогодні становить 0.065077 USD з ринковою капіталізацією $ 581.78K USD. Ціна D до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Denarius:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD
- зміна ціни Denarius протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 8.94M USD
Отримуйте оновлення цін D до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни D.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Denarius до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Denarius до USD становила $ -0.0076494239.
За останні 60 днів зміна ціни Denarius до USD становила $ +0.0121116236.
За останні 90 днів зміна ціни Denarius до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0076494239
|-11.75%
|60 днів
|$ +0.0121116236
|+18.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Denarius: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Denarius is a new cryptocurrency based off the original Bitcoin Core by Satoshi Nakamoto. Denarius features many changes, such as Stealth Addresses, Encrypted Messaging, Tribus a new PoW hashing algorithm that is ASIC resistant, and a max of 10,000,000 DNR to be created during the hybrid PoW/PoS lifecycle of 3 years, which then transitions to Proof of Stake entirely after the first 3 years.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 D до AUD
A$0.10477397
|1 D до GBP
￡0.05141083
|1 D до EUR
€0.06247392
|1 D до USD
$0.065077
|1 D до MYR
RM0.29089419
|1 D до TRY
₺2.29201194
|1 D до JPY
¥10.26719829
|1 D до RUB
₽6.71139101
|1 D до INR
₹5.56538504
|1 D до IDR
Rp1,049.62888531
|1 D до PHP
₱3.77902139
|1 D до EGP
￡E.3.30981622
|1 D до BRL
R$0.40217586
|1 D до CAD
C$0.09371088
|1 D до BDT
৳7.7636861
|1 D до NGN
₦100.73789446
|1 D до UAH
₴2.72412322
|1 D до VES
Bs3.318927
|1 D до PKR
Rs18.08685061
|1 D до KZT
₸33.66628441
|1 D до THB
฿2.21522108
|1 D до TWD
NT$2.13777945
|1 D до CHF
Fr0.0585693
|1 D до HKD
HK$0.50499752
|1 D до MAD
.د.م0.65467462