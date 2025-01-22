Ціна DeMR (DMR)
Поточна ціна DeMR (DMR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeMR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15K USD
- зміна ціни DeMR протягом дня — -13.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeMR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeMR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeMR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeMR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.15%
|30 днів
|$ 0
|-57.33%
|60 днів
|$ 0
|-75.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeMR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-13.15%
-38.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeMR is a decentralized Mixed Reality (MR) infrastructure network (MR-DePIN), built on the Solana Chain, leading global users into the MR world.
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