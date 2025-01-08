Ціна Demole (DMLG)
Поточна ціна Demole (DMLG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.63K USD. Ціна DMLG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Demole:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD
- зміна ціни Demole протягом дня — -9.42%
- циркуляційна пропозиція – 317.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Demole до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Demole до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Demole до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Demole до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.42%
|30 днів
|$ 0
|-18.99%
|60 днів
|$ 0
|-24.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Demole: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-9.42%
+0.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Demole is the first 3D RPG game on the NFT (Non-Fungible Token) platform. Available in both PvP and PvE modes, Demole offers an immersive experience with a rich storyline, epic 3D battle scenes, and optimized earning mechanisms for both gamers and crypto investors.
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