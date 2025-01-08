Сьогоднішня ціна Demole (DMLG)

Поточна ціна Demole (DMLG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.63K USD. Ціна DMLG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Demole:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD

- зміна ціни Demole протягом дня — -9.42%

- циркуляційна пропозиція – 317.00M USD

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