Ціна Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO)
Поточна ціна Demiourgos Holdings OUROBOROS (OURO) сьогодні становить 0.389293 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OURO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Demiourgos Holdings OUROBOROS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 454.00 USD
- зміна ціни Demiourgos Holdings OUROBOROS протягом дня — +1.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Demiourgos Holdings OUROBOROS до USD становила $ +0.00737989.
За останні 30 днів зміна ціни Demiourgos Holdings OUROBOROS до USD становила $ +0.1698608375.
За останні 60 днів зміна ціни Demiourgos Holdings OUROBOROS до USD становила $ +0.0387776314.
За останні 90 днів зміна ціни Demiourgos Holdings OUROBOROS до USD становила $ -0.00011043452210874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00737989
|+1.93%
|30 днів
|$ +0.1698608375
|+43.63%
|60 днів
|$ +0.0387776314
|+9.96%
|90 днів
|$ -0.00011043452210874
|-0.02%
Останній аналіз цін Demiourgos Holdings OUROBOROS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+1.93%
+18.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OUROBOROS (OURO), symbolizing eternal existence through the serpent consuming its own tail and thus representing perpetual generation through minting, embodies the conceptualization of the principal liquid currency within the Demiourgos.Holdings™ Ecosystem
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