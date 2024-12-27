Сьогоднішня ціна DeMi (DEMI)

Поточна ціна DeMi (DEMI) сьогодні становить 1.5 USD з ринковою капіталізацією $ 3.08M USD. Ціна DEMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeMi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84 USD

- зміна ціни DeMi протягом дня — -0.46%

- циркуляційна пропозиція – 2.05M USD

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