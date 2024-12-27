Ціна DeMi (DEMI)
Поточна ціна DeMi (DEMI) сьогодні становить 1.5 USD з ринковою капіталізацією $ 3.08M USD. Ціна DEMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeMi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84 USD
- зміна ціни DeMi протягом дня — -0.46%
- циркуляційна пропозиція – 2.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeMi до USD становила $ -0.007047729268932.
За останні 30 днів зміна ціни DeMi до USD становила $ +0.0656368500.
За останні 60 днів зміна ціни DeMi до USD становила $ +0.1269448500.
За останні 90 днів зміна ціни DeMi до USD становила $ +0.104033676378768.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.007047729268932
|-0.46%
|30 днів
|$ +0.0656368500
|+4.38%
|60 днів
|$ +0.1269448500
|+8.46%
|90 днів
|$ +0.104033676378768
|+7.45%
Останній аналіз цін DeMi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.46%
-1.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEMI is a token that allows you to receive a daily reward in BTC from actually working mining equipment.
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