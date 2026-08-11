Сьогоднішня ціна Demex

Поточна ціна Demex (DMX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DMX до USD становить $ 0 за DMX.

Demex наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 261 287, з циркуляційною пропозицією у 1,72B DMX. Протягом останніх 24 годин DMX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,103084, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DMX змінився на +0,33% за останню годину та на -0,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,02.

Ринкова інформація щодо Demex (DMX)

Ринкова капіталізація $ 261,29K$ 261,29K $ 261,29K Обсяг (за 24 год) $ 4,02$ 4,02 $ 4,02 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 328,00K$ 328,00K $ 328,00K Циркуляційне постачання 1,72B 1,72B 1,72B Загальна пропозиція 2 160 000 000,0 2 160 000 000,0 2 160 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Demex — $ 261,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,02. Циркуляційна пропозиція DMX — 1,72B, зі загальною пропозицією 2160000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 328,00K.