Сьогоднішня ціна Demeter (DEO)

Поточна ціна Demeter (DEO) сьогодні становить 0.00598235 USD з ринковою капіталізацією $ 35.13K USD. Ціна DEO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Demeter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.78 USD

- зміна ціни Demeter протягом дня — -3.78%

- циркуляційна пропозиція – 5.87M USD

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