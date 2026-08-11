Сьогоднішня ціна Delusional Optimist

Поточна ціна Delusional Optimist (DELUSIONAL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DELUSIONAL до USD становить $ 0 за DELUSIONAL.

Delusional Optimist наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38 088, з циркуляційною пропозицією у 998,78M DELUSIONAL. Протягом останніх 24 годин DELUSIONAL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DELUSIONAL змінився на -2,77% за останню годину та на -30,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Delusional Optimist (DELUSIONAL)

Ринкова капіталізація $ 38,09K$ 38,09K $ 38,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,09K$ 38,09K $ 38,09K Циркуляційне постачання 998,78M 998,78M 998,78M Загальна пропозиція 998 783 300,504241 998 783 300,504241 998 783 300,504241

Поточна ринкова капіталізація Delusional Optimist — $ 38,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DELUSIONAL — 998,78M, зі загальною пропозицією 998783300.504241. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,09K.