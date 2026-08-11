Сьогоднішня ціна Delusional Optimism

Поточна ціна Delusional Optimism (DELUSIONAL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DELUSIONAL до USD становить $ 0 за DELUSIONAL.

Delusional Optimism наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34 170, з циркуляційною пропозицією у 999,77M DELUSIONAL. Протягом останніх 24 годин DELUSIONAL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DELUSIONAL змінився на -- за останню годину та на -28,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Delusional Optimism (DELUSIONAL)

Ринкова капіталізація $ 34,17K$ 34,17K $ 34,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34,17K$ 34,17K $ 34,17K Циркуляційне постачання 999,77M 999,77M 999,77M Загальна пропозиція 999 769 811,228019 999 769 811,228019 999 769 811,228019

Поточна ринкова капіталізація Delusional Optimism — $ 34,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DELUSIONAL — 999,77M, зі загальною пропозицією 999769811.228019. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,17K.