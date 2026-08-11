Сьогоднішня ціна Delu

Поточна ціна Delu (DELU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DELU до USD становить $ 0 за DELU.

Delu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 80 522, з циркуляційною пропозицією у 100,00B DELU. Протягом останніх 24 годин DELU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DELU змінився на +0,29% за останню годину та на -12,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Delu (DELU)

Ринкова капіталізація $ 80,52K$ 80,52K $ 80,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 80,52K$ 80,52K $ 80,52K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 998,0 99 999 999 998,0 99 999 999 998,0

Поточна ринкова капіталізація Delu — $ 80,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DELU — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999998.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 80,52K.