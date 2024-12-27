Сьогоднішня ціна DeltaPrime (PRIME)

Поточна ціна DeltaPrime (PRIME) сьогодні становить 1.17 USD з ринковою капіталізацією $ 5.06M USD. Ціна PRIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeltaPrime:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.35K USD

- зміна ціни DeltaPrime протягом дня — +2.32%

- циркуляційна пропозиція – 4.33M USD

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