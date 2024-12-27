Ціна DeltaPrime (PRIME)
Поточна ціна DeltaPrime (PRIME) сьогодні становить 1.17 USD з ринковою капіталізацією $ 5.06M USD. Ціна PRIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeltaPrime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.35K USD
- зміна ціни DeltaPrime протягом дня — +2.32%
- циркуляційна пропозиція – 4.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeltaPrime до USD становила $ +0.02652508.
За останні 30 днів зміна ціни DeltaPrime до USD становила $ -0.1642785300.
За останні 60 днів зміна ціни DeltaPrime до USD становила $ +0.1228232070.
За останні 90 днів зміна ціни DeltaPrime до USD становила $ +0.0091177547157125.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02652508
|+2.32%
|30 днів
|$ -0.1642785300
|-14.04%
|60 днів
|$ +0.1228232070
|+10.50%
|90 днів
|$ +0.0091177547157125
|+0.79%
Останній аналіз цін DeltaPrime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+2.32%
+3.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.
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