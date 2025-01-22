Ціна Delta Financial (DELTA)
Поточна ціна Delta Financial (DELTA) сьогодні становить 0.885236 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DELTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Delta Financial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 670.33 USD
- зміна ціни Delta Financial протягом дня — +0.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Delta Financial до USD становила $ +0.00703366.
За останні 30 днів зміна ціни Delta Financial до USD становила $ +0.0138616449.
За останні 60 днів зміна ціни Delta Financial до USD становила $ -0.0647288104.
За останні 90 днів зміна ціни Delta Financial до USD становила $ +0.1313365551690709.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00703366
|+0.80%
|30 днів
|$ +0.0138616449
|+1.57%
|60 днів
|$ -0.0647288104
|-7.31%
|90 днів
|$ +0.1313365551690709
|+17.42%
Останній аналіз цін Delta Financial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
+0.80%
+3.98%
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