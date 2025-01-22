Сьогоднішня ціна Delta Financial (DELTA)

Поточна ціна Delta Financial (DELTA) сьогодні становить 0.885236 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DELTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Delta Financial:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 670.33 USD

- зміна ціни Delta Financial протягом дня — +0.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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