Сьогоднішня ціна Delta Exchange (DETO)

Поточна ціна Delta Exchange (DETO) сьогодні становить 0.01025568 USD з ринковою капіталізацією $ 968.38K USD. Ціна DETO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Delta Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.54 USD

- зміна ціни Delta Exchange протягом дня — +2.33%

- циркуляційна пропозиція – 94.42M USD

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