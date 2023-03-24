Токеноміка Delrey Inu (DELREY) Дізнайтеся ключову інформацію про Delrey Inu (DELREY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Delrey Inu (DELREY) What is the project about? DelRey Inu is a fun, community-driven meme token that pays tribute to Maye Musk's beloved dog, DelRey. What makes your project unique? This adorable pup is the best friend of Floki, another beloved dog in the Musk family. DelRey Inu is an exciting token that has captured the hearts of over 350 people in the crypto community. Token has 0 taxes and liquidity is locked for 100 years. History of your project. We had a fair launch on 24th March 2023, and our contract is renounced. What’s next for your project? Exchange Listings in Q2 2023, Delrey Inu NFTs in May 2023. What can your token be used for? Our project is a meme token, and a great way to honour the memory of a cherished pet, and to connect with other animal lovers in the crypto community. Офіційний вебсайт: https://delreyinu.org/ Whitepaper: https://github.com/delreyinu/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf Купити DELREY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Delrey Inu (DELREY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Delrey Inu (DELREY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 45,56K $ 45,56K $ 45,56K Історичний максимум: $ 1,34 $ 1,34 $ 1,34 Історичний мінімум: $ 0,01658828 $ 0,01658828 $ 0,01658828 Поточна ціна: $ 0,04565552 $ 0,04565552 $ 0,04565552 Дізнайтеся більше про ціну Delrey Inu (DELREY)

Токеноміка Delrey Inu (DELREY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Delrey Inu (DELREY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DELREY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DELREY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DELREY, досліджуйте ціну токена DELREY в реальному часі!

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