Сьогоднішня ціна Delrey Inu (DELREY)

Поточна ціна Delrey Inu (DELREY) сьогодні становить 0.064186 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DELREY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Delrey Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 170.22 USD

- зміна ціни Delrey Inu протягом дня — +1.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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