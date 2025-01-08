Сьогоднішня ціна Delphy (DPY)

Поточна ціна Delphy (DPY) сьогодні становить 0.00152628 USD з ринковою капіталізацією $ 92.91K USD. Ціна DPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Delphy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.05 USD

- зміна ціни Delphy протягом дня — -9.43%

- циркуляційна пропозиція – 60.90M USD

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