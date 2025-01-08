Ціна Delphy (DPY)
Поточна ціна Delphy (DPY) сьогодні становить 0.00152628 USD з ринковою капіталізацією $ 92.91K USD. Ціна DPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Delphy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.05 USD
- зміна ціни Delphy протягом дня — -9.43%
- циркуляційна пропозиція – 60.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Delphy до USD становила $ -0.000158994585974818.
За останні 30 днів зміна ціни Delphy до USD становила $ -0.0003253914.
За останні 60 днів зміна ціни Delphy до USD становила $ -0.0001808760.
За останні 90 днів зміна ціни Delphy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000158994585974818
|-9.43%
|30 днів
|$ -0.0003253914
|-21.31%
|60 днів
|$ -0.0001808760
|-11.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Delphy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-9.43%
+0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Delphy is a mobile platform for prediction markets built on Ethereum as a DApp. In fact, it is a light Ethereum client running on mobile devices. Its born decentralization ensures that prediction markets are hard to manipulate or shut down, and there is no need to trust one single entity.
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