Сьогоднішня ціна Delpho USDV

Поточна ціна Delpho USDV (USDV) сьогодні становить $ 1,007, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDV до USD становить $ 1,007 за USDV.

Delpho USDV наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 182 587, з циркуляційною пропозицією у 181,30K USDV. Протягом останніх 24 годин USDV торгувався між $ 1,007 (мінімум) та $ 1,008 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,008, тоді як історичний мінімум — $ 1,007.

У короткостроковій динаміці USDV змінився на -0,00% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 776,13.

Ринкова інформація щодо Delpho USDV (USDV)

Ринкова капіталізація $ 182,59K$ 182,59K $ 182,59K Обсяг (за 24 год) $ 776,13$ 776,13 $ 776,13 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 182,59K$ 182,59K $ 182,59K Циркуляційне постачання 181,30K 181,30K 181,30K Загальна пропозиція 181 297,436484 181 297,436484 181 297,436484

Поточна ринкова капіталізація Delpho USDV — $ 182,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 776,13. Циркуляційна пропозиція USDV — 181,30K, зі загальною пропозицією 181297.436484. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 182,59K.