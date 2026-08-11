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Поточна ціна Delpho USDV сьогодні становить 1,007 USD. Ринкова капіталізація USDV становить 182 587 USD. Відстежуйте оновлення цін USDV до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Delpho USDV сьогодні становить 1,007 USD. Ринкова капіталізація USDV становить 182 587 USD. Відстежуйте оновлення цін USDV до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Delpho USDV (USDV)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 USDV до USD:

$1,007
$1,007$1,007
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Delpho USDV (USDV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:53:17 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Delpho USDV

Поточна ціна Delpho USDV (USDV) сьогодні становить $ 1,007, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDV до USD становить $ 1,007 за USDV.

Delpho USDV наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 182 587, з циркуляційною пропозицією у 181,30K USDV. Протягом останніх 24 годин USDV торгувався між $ 1,007 (мінімум) та $ 1,008 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,008, тоді як історичний мінімум — $ 1,007.

У короткостроковій динаміці USDV змінився на -0,00% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 776,13.

Ринкова інформація щодо Delpho USDV (USDV)

$ 182,59K
$ 182,59K$ 182,59K

$ 776,13
$ 776,13$ 776,13

$ 182,59K
$ 182,59K$ 182,59K

181,30K
181,30K 181,30K

181 297,436484
181 297,436484 181 297,436484

Поточна ринкова капіталізація Delpho USDV — $ 182,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 776,13. Циркуляційна пропозиція USDV — 181,30K, зі загальною пропозицією 181297.436484. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 182,59K.

Історія ціни Delpho USDV у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,007
$ 1,007$ 1,007
Мін. за 24 год
$ 1,008
$ 1,008$ 1,008
Макс. за 24 год

$ 1,007
$ 1,007$ 1,007

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,007
$ 1,007$ 1,007

-0,00%

-0,00%

--

--

Історія ціни Delpho USDV (USDV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Delpho USDV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Delpho USDV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Delpho USDV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Delpho USDV до USD становила $ -0,0001133191670814.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,00%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ -0,0001133191670814-0,00%

Прогноз ціни Delpho USDV

Прогноз ціни Delpho USDV (USDV) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна USDV у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Delpho USDV (USDV) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Delpho USDV потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Delpho USDV у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни USDV на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Delpho USDV.

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Ресурс Delpho USDV (USDV)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)HyperEVM EcosystemStablecoin Issuer

Про Delpho USDV

Яка зараз ціна Delpho USDV?

Delpho USDV торгують за ₴44.39061509945632000, зміна ціни за останні 24 години становить -0.00%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Delpho USDV становить ₴44.43469714027008000, тоді як ATL — ₴44.39061509945632000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка USDV сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴8048807.58606199712000, що розміщує актив на #4844 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Delpho USDV?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до USDV.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 181297.436484 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Delpho USDV?

Delpho USDV належить до класифікації Decentralized Finance (DeFi),Stablecoin Issuer,HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію USDV?

Робота в мережі -- дозволяє USDV використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Delpho USDV

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:53:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Delpho USDV (USDV)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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