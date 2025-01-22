Ціна DELPHIBETS (DPH)
Поточна ціна DELPHIBETS (DPH) сьогодні становить 0.00449678 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DELPHIBETS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.72 USD
- зміна ціни DELPHIBETS протягом дня — +5.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DELPHIBETS до USD становила $ +0.00025189.
За останні 30 днів зміна ціни DELPHIBETS до USD становила $ -0.0020613585.
За останні 60 днів зміна ціни DELPHIBETS до USD становила $ -0.0019898885.
За останні 90 днів зміна ціни DELPHIBETS до USD становила $ -0.001966724153721592.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00025189
|+5.93%
|30 днів
|$ -0.0020613585
|-45.84%
|60 днів
|$ -0.0019898885
|-44.25%
|90 днів
|$ -0.001966724153721592
|-30.42%
Останній аналіз цін DELPHIBETS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
+5.93%
-16.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DELPHIBETS is a Web3 user interface to create or join decentralized and secure bets with the most user-focused DeFi experience available. The protocol’s users have the opportunity to place bets and compete with opposing bettors by predicting a variety of future events. Alongside Peer-2-Peer (P2P) betting, the protocol utilizes complex automated market maker (AMM) and pari-mutuel mechanisms that ensure an engaging, responsive, and frictionless user experience. Compared to heavily centralized providers, the DELPHIBETS protocol convinces with well-designed incentive mechanisms, versatile DeFi usability, and socializing features. Pre-determined and dictated market conditions to the user's disadvantage have finally become a thing of the past.
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